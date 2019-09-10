السماح لمرشح رئاسي تونسي سجين بالظهور تلفزيونياً

المصدر: تونس - وكالات

وافقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، لإحدى القنوات الخاصة، على إجراء حوار من داخل السجن مع مرشح الرئاسة رجل الأعمال نبيل القروي. ويمثل قرار السماح لمرشح رئاسي بالظهور من داخل سجنه عبر قناة «الحوار التونسي»، سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد السياسي.

وأزاح مالك القناة التونسية، سامي الفهري، الستار عن وثيقة تتضمن موافقة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإجراء حوار مع القروي في إطار حقه الانتخابي لعرض برنامجه الرئاسي.

وقالت مصادر بهيئة الانتخابات بحسب موقع «العين الإخبارية»، إنه يحق لـ«القروي» التمتع بنفس الحظوظ الانتخابية التي يحظى بها باقي المرشحين الـ25. بينما أكدت المصادر أن الإذن الذي حصلت عليه القناة من الهيئة العليا للانتخابات يعد «نظرياً»، لأن جهة الحسم هي وزارة العدل التونسية وإدارة السجون.