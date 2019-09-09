سلوى القروي.. عمل دؤوب لإخراج زوجها من السجن إلى «قرطاج»

المصدر: تونس- الحبيب الأسود

كلّف المرشح لرئاسة تونس، نبيل القروي، زوجته سلمى السماوي، بإدارة حملته الانتخابية بسبب وجوده في السجن.

وترأس السماوي اجتماعات شعبية في عدد من مناطق البلاد لتقديم البرنامج الانتخابي لزوجها، وقالت خلال اجتماع حاشد بمدينة قفصة (جنوب شرق)، إنها تعتبر أن كل التونسيين في السجن، وليس زوجها فقط، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن مشروع إقصاء القروي لن ينجح، وأن الشعب سينتخبه ليكون رئيس البلاد، مثلما تؤكد مختلف نتائج استطلاعات الرأي.

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، رفضت الثلاثاء الإفراج عن رجل الأعمال نبيل القروي، المرشح لانتخاب الرئاسية، والمتهم في قضية غسل أموال وتهرب ضريبي، والذي كان قد تم توقيفه يوم 23 أغسطس الماضي، ونقله إلى السجن المدني بالعاصمة، حيث يقيم حالياً، ويخوض من هناك المنافسات الانتخابية لرئاسة البلاد، كما يقود حزبه قلب تونس في الانتخابات البرلمانية.

وطالبت السماوي في رسالة عاجلة بلقاء رئيس الجمهورية محمد الناصر، معتبرة أن ما حصل لزوجها هي عملية اختطاف، محملّة يوسف الشاهد المسؤولية عمّا يجري. كما حمّلت زوجة نبيل القروي، يوسف الشاهد، مسؤولية إيقاف زوجها بطريقة غير قانونية.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أعلن السبت الماضي عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتضمّنت هذه القائمة اسم المترشّح نبيل القروي، معتبراً أنّ القروي «لا يزال يعتبر مرشحاً للانتخابات الرئاسية، طالما لم تصدر في حقّه أحكام قضائية تبطل حقّه في الترشّح».

وحول إمكانية ظهور القروي في وسائل الإعلام لمخاطبة أنصاره، قال بفون إن ذلك من حقه، لكن قراره بيد المؤسسة القضائية، وهو ما أكد عليه مصدر مطّلع بالإدارة العامة للسجون والإصلاح، قائلاً إن السماح للإعلاميين بمحاورة سجين موقوف، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى المترشّح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، لا يتم إلا بعد الحصول على إذن قضائي صادر عن الجهة القضائية الموقوف على ذمّتها السجين المعني وفق ما ضبطه القانون المتعلق بنظام السجون.

وأبرز فريق الحملة الانتخابية لنبيل القروي، أنه سيقوم وهيئة الدفاع بكل الإجراءات اللازمة لدى السلطات القضائية والسجنية، من أجل السماح له بالتواصل مع الناخبين، لا سيما أن هيئة الانتخابات، حسب تصريح رئيسها، لا ترى مانعاً في أن يسمح لنبيل القروي بالتوجه بكلمة للناخبين من سجنه خلال فترة الحملة، حرصاً منها على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.