التحالف يدعو لتطبيع الحياة في الساحل الغربي

المصدر: عدن - البيان

طلبت قيادة قوات التحالف العربي في الساحل الغربي من قوات الجيش والأمن اليمني بإخلاء كل المرافق والمنشآت المدنية في مديريات بالساحل الغربي المحررة .

وقالت مصادر في القوات المشتركة: إن توجيهات قيادة التحالف بإخراج المعسكرات خارج المدن ومراكز المديريات وفق جدول زمني هو تأكيد بانتهاء أي تهديد من ميليشيا الحوثي لتلك المناطق واستكمال تطبيع الحياة المدنية ونقل القوات إلى جبهات القتال الجديدة في بقية مديريات الساحل.

وحسب المصادر فإن عملية الإخلاء تأتي في إطار خطة عمل لتفعيل تلك المؤسسات خلال المرحلة المقبلة ورفع مستوى تقديم الخدمات للسكان.

وعلى صعيد منفصل شهدت جبهات شمال محافظة الضالع وغربها تصعيداً عسكرياً و تمكنت القوات المشتركة من إفشال أكثر من هجوم للميليشيا في جبهتي حجر وباب غلق والزبيريات وشخب.