الهلال الأحمر الإماراتي يغيث أهالي «تريم»

المصدر: عدن، حضرموت - وام

تواصل دولة الإمارات تقديم مساعداتها الإنسانية والإغاثية للمواطنين اليمنيين، ضمن رسالتها الإنسانية للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وفي هذا الصدد قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حزمة مساعدات إغاثية وغذائية لأهالي محافظة حضرموت، عبر قوافلها المنتشرة في مختلف مناطقها وباقي المحافظات المحررة بلغت في مجملها 49 طناً استفاد منها أكثر من 3000 فرد.

ووزعت الهيئة 215 سلة غذائية تزن أكثر من 17 طناً مستهدفة 1075 فرداً في مناطق دمون والفجيرة بمديرية تريم بوادي. كما وزعت 400 سلة غذائية تزن أكثر من 32 طناً على 2000 فرد في مناطق الغرف والردود وشريوف. وعبر أهالي المديرية عن شكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة الهلال الأحمر.

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية «عام التسامح»، بلغ 25,744 سلة غذائية بمعدل 2,080 طن استهدفت 128,720 فرداً من الأسر المحتاجة.

وكان «صندوق النظافة وتحسين المدينة» في محافظة عدن دشن بدعم إماراتي حملة نظافة شاملة لرفع المخلفات وأكوام القمامة من مديريات المدينة وذلك تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وقال خليل أحمد مقبل مدير الرقابة والتقييم بصندوق النظافة في عدن إن الحملة تأتي في إطار حملة الاستجابة العاجلة من قبل دولة الإمارات لحاجات الشعب اليمني، وتستمر أربعة أيام وتستهدف صون الصحة العامة وحماية سكان عدن من العديد من الأمراض والحشرات المسببة لها مثل مرض الكوليرا، حيث تتواصل الجهود الإماراتية للحد من انتشار هذا الوباء والتي تضمنت تدشين حملة علاج ومكافحة الوباء والوقاية منه.