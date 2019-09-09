فرنسا: استهداف الحوثيين لمطارات السعودية لا يُطاق

المصدر: باريس - وكالات

انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بشدة محاولات الحوثيين استهداف مطارات السعودية. وقال لودريان في مقابلة صحافية مع محطة «أوروبا 1»: «السعودية ضحية لإطلاق الحوثيين طائرات مسيرة تصل إلى مطاراتها وهذا وضع لا يُطاق».

في سياق آخر، اعتبر لودريان أن قرار إيران تقليص المزيد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 يمكن التراجع عنه، مضيفاً أن بلده سيواصل السعي لحوار من أجل عودتها إلى الالتزام الكامل بالاتفاق. يأتي هذا غداة إعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

واعتبر لودريان أن «على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال». وأضاف: «الإجراءات التي اتخذوها سلبية، لكنها ليست نهائية. يمكنهم التراجع وطريق الحوار لا يزال مفتوحاً». وأكد أن إيران لا يزال أمامها عدة شهور قبل أن تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية.