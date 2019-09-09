تقرير بريطاني: دعم الإرهاب سياسة قطرية

المصدر: لندن - وكالات

كشف تقرير بريطاني، عن تورّط أربعة أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لتميم بن حمد أمير قطر الحالي، في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم، مشيراً إلى وجود سياسة ممنهجة لتنظيم الحمدين في تمويل الإرهاب، مفندة مزاعم قطرية عن وجود حالات فردية.

تورّط

وذكر تقرير «جلوبال ووتش أناليسيس» البريطاني في نسخته الفرنسية، أن الدوحة ظلّت لوقت طويل تتبنى استراتيجية دفاعية في مواجهة تزايد الكشف عن تورط العديد من الشخصيات القطرية في الفضائح المتعلقة بتمويل الإرهاب، بتوصيف ذلك على أنه مبادرات فردية لا تمثل الحكومة.

وأوضح الموقع، أنه رغم ذلك، فإن ما كشفت عنه الصحافة الأوروبية، يشير إلى أنّ أعضاء بارزين من عائلة آل ثاني قريبين من دائرة الحكم، متورطون شخصياً في تمويل الإرهاب.

أسماء وتحقيقات

وأشار الموقع إلى أنّ فهد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، يأتي في مقدم الأسماء المستهدفة في التحقيقات والشكاوى الغربية، ومعروف بميوله المتطرفة لدى جميع أجهزة الاستخبارات الغربية، ومتورّط في التحقيق الذي يستهدف جمعية تمول مدرسة متطرفة في باكستان، فضلاً عن استهداف شقيق أمير قطر أيضاً خالد بن حمد، من قبل القضاء الغربي في أعمال إجرامية، والذي كان موضوع شكوى فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 23 يوليو الماضي، لأنه أمر بالتحريض على قتل مواطنين أمريكيين، وانتهاكات القانون الأمريكي في لائحة من الجرائم.

ولفت التقرير البريطاني إلى ما ذكرته صحيفة «تايمز» مؤخراً، عن فضيحة بنك «الريان»، وعلاقته برئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الذي تورط أيضاً في فبراير الماضي، بفضيحة بنك «باركليز» في اتهامات فساد.

فضائح

وتأتي هذه التقارير، في ظل تزايد فضائح تنظيم الحمدين في ما يتعلق بدعم الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها التسجيل المسرب الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في 22 يوليو الماضي، وتضمن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، وضابط المخابرات القطري المتخفي بصفة رجل أعمال، خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر، يؤكد فيه الأخير أن «أصدقاء قطر» يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو مايو الماضي، لتعزيز مصالح الدوحة من خلال طرد منافسيها.

تورّط

أكّد موقع «غلوبال ووتش أناليسيس»، أنّ الأمين العام للمجلس الإسلامي المركزي السويسري، القطري علي بن عبد الله السويدي، مدرج في القائمة السوداء للشخصيات الأمريكية التي تمول الإرهاب، وذلك بسبب دعمه المالي لتنظيم القاعدة، كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أيضاً رئيس رابطة علماء المسلمين في سويسرا عبد المحسن المطيري، في ديسمبر 2016 على قائمة الشخصيات التي تمول الإرهاب.