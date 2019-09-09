الأردن: عودة الباقورة والغمر بعد شهرين

المصدر: عمّان - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، أنّ منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين، واللتين تحتلهما إسرائيل ستعودان إلى حضن المملكة بعد شهرين. وأكدت الوزارة أن العمل بملحقي اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر ينتهي 10 نوفمبر الجاري.

وقالت الوزارة عبر منصة «اسأل الحكومة»، إن الحكومة قررت إنهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر، وبالتالي سينتهي العمل بالنظامين في العاشر من نوفمبر العام الجاري.

ووفق ما قالت مصادر في وزارة الخارجية، فإن الأردن يرفض حتى الآن كل الضغوط للتراجع عن قراره باستعادة المنطقتين الحدوديتين.

وأوضحت، أن جهات دولية عديدة تحاول الضغط على المملكة للتخلي عن استعادة المملكة لهاتين المنطقتين، والعمل على استئناف تأجيرهما لإسرائيل.

وتعتبر الباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد في الشمال تقدر مساحتها بحوالي ستة آلاف دونم، فيما الغمر منطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة، وتبلغ مساحتها أربعة كيلومترات مربعة. وتؤكد معاهدة السلام بين البلدين على سيادة الأردن على المنطقتين.

ويشرف حالياً الجيش الأردني على المنطقتين.