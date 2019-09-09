وفد أمني مصري يصل إلى غزة لبحث التهدئة

المصدر: غزّة - وكالات

وصل الوفد الأمني المصري، التابع لجهاز المخابرات العامة المصرية، أمس، إلى قطاع غزة، لبحث تثبيت التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، في أعقاب التصعيد الذي اندلع مؤخراً.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الوفد الأمني المصري وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، وسيلتقي قيادة حماس في غزة.

وقال الناطق باسم حركة حماس، عبداللطيف القانوع، إن الوفد المصري سيناقش العديد من القضايا، منها سُبل التخفيف من معاناة قطاع غزة، وإلزام الاحتلال بالتفاهمات، والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأضاف أن الاتصالات مع الأشقاء المصريين لم تنقطع، وهناك تواصل مستمر، وأن الزيارة الأخيرة لوفد حركة حماس كانت مباحثاتها إيجابية، وسيصل الوفد المصري اليوم لغزة لاستكمال المباحثات.