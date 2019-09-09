هيئة الحوار الجزائري تدعو لتنظيم انتخابات في أسرع وقت

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

دعت «هيئة الحوار» الجزائرية المكلّفة من قِبل السلطات البحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، في تقرير سلّمته، أمس، للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية «في أقرب وقت ممكن».

واقترحت الهيئة مشروعي قانونين، أحدهما عن مراجعة قانون الانتخابات، والآخر عن تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، بحسب بيان للرئاسة. وأضاف البيان أنّ بن صالح كلّف منسّق هذه الهيئة كريم يونس، الرئيس السابق لمجلس النواب، إجراء مزيد من المشاورات بهدف إنشاء لجنة مستقلّة لمراقبة الانتخابات.

ويأتي تسليم الهيئة خلاصة تقريرها للرئيس الموقت بعد أيام من دعوة أطلقها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى إجراء الانتخابات الرئاسيّة قبل نهاية 2019.