6 قتلى بانقلاب حافلة جراء سيول في المغرب

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر انقلاب حافلة جراء سيول في الرشيدية جنوب شرقي المغرب أمس. وقالت السلطات المحلية، في بيان، إن حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك «من جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي». ولم يتضمن البيان مزيداً من التفاصيل عن سبب الحادث، مشيراً إلى أنّ الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى فيما تم إنقاذ 27 آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة، نقلوا على أثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.

وأضاف البيان أن «عمليات البحث والإنقاذ التي تمت مباشرتها بمحيط مكان الحادث توقفت لمدة زمنية محدودة بسبب السيول الفيضانية التي عرفها الوادي مرة أخرى (صباح الأحد)، قبل أن تُستأنف بعد ذلك، حيث تمت مواصلة تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستية من أجل متابعة البحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين».