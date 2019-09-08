مشروع قرار بحريني في الجامعة العربية لإدانة تجاوزات «الجزيرة»

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

قدّمت البحرين، اليوم، مشروع قرار للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لإدانة التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها قناة الجزيرة القطرية بحق الدول العربية، لا سيّما دول الجوار الخليجية. وقدّم مندوب مملكة البحرين، مشروع القرار خلال الاجتماع الدوري للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في الدورة العادية 152، فيما أحال المندوبون مناقشة الطلب إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، المقرر عقده بعد غد الثلاثاء يعقد غداً.

وأكّدت البحرين في مشروع القرار، أنّ قطر أصبحت منصة للإرهاب وللجماعات المتطرّفة والخارجة عن القانون، وتعمل على شق السلم الأهلي في الدول العربية، لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

من المقرر أن تستمر الدورة الـ 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين يومين، تحضيراً لاجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الثلاثاء.