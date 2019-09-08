الحكومة السودانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

المصدر: وكالات

أدى وزراء الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية، اليوم، أمام رئيس القضاء، بابكر عباس، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ومن المنتظر أن يعقد المجلس السيادي ومجلس الوزراء اجتماعاً مشتركاً "الأحد".

وتعد حكومة حمدوك الحكومة الأولى بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم التوصل إليه الشهر الماضي، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وكان رئيس الوزراء السوداني أعلن الخميس الماضي تشكيل أول حكومة منذ عزل البشير، الذي حكم السودان على مدى 30 عاماً.