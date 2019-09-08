من هو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي الجديد؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس السبت، أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للطاقة.

والأمير عبد العزيز بن سلمان، حاصل على ماجستير في الإدارة الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية عام 1985 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وللأمير عبدالعزيز بن سلمان خبرات طويلة تؤكّد أنه رجل المرحلة، حيث عُيِّن وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عام 2017م، وقد كان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015م، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004م – 2015م)، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995م – 2004م) ، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987م – 1995م)، كما شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985م – 1987م).

ووفقاً لسيرة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فقد ترأس الفريق المشكّل من وزارة البترول والثروة المعدنية و"أرامكو السعودية" لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، كما كان له دورٌ في إنجاز أول استراتيجية أقرّتها منظمة "أوبك" في مؤتمرها الوزاري عام 2005م، ولديه عديدٌ من الإنجازات في ملفات الطاقة، وكذلك لديه كثير من العضويات في اللجان والأندية في المختصة بالطاقة.