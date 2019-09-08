المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن ترحيبه بالبيان السعودي الإماراتي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن ترحيبه ببيان السعودية والامارات بشأن الوضع بعدن.

وقال المتحدث باسم الانتقالي نزار هيثم "يُرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالبيان السعودي الاماراتي المشترك الصادر اليوم الأحد الموافق الثامن من سبتمبر 2019م".

وأضاف إن البيان يعكس حرص المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة ويعد انتصاراً للمشروع العربي الذي تقوده دول التحالف.

واختتم إن الحوار والسلام هو المسار الذي طالب به المجلس الانتقالي الجنوبي منذ اليوم الأول، إيماناً بانه الوسيلة الأفضل والأقوى للوصول الى حلول عادلة لكافة الملفات والقضايا العالقة، بما يحقق الامن والاستقرار في المنطقة.