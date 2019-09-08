السعودية والإمارات تصدران بياناً مشتركاً بشأن اليمن

المصدر: وام

أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بيانا مشتركا بشأن اليمن فيما يلي نصه.

(انطلاقا من حرص حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على القيام بمسؤولياتهما في تحالف دعم الشرعية في اليمن التي عبرتا عنها في بيانهما المشترك الصادر بتاريخ (25 ذي الحجة 1440 هـ الموافق ( 26 أغسطس 2019 م) حول مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية (عدن) وما تلى ذلك من أحداث والترحيب بدعوة المملكة للحوار في (جدة) وتأكيدا على استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية لاحتواء تلك الأحداث فقد عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة.

و إذ تعرب الدولتان عن ترحيبهما باستجابة الحكومة الشرعية و المجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار فإنهما تشددان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية و التحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام ، لما يمثله ذلك من خطوة رئيسية و إيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات ( عدن ، أبين ، شبوة ) ، كما تؤكدان على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة و الخاصة و العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف ( المملكة و الإمارات ) والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة ، لمراقبة وتثبيت وقف الأعمال والنشاطات العسكرية وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة و وقف التصعيد الإعلامي الذي يذكي الفتنة ويؤجج الخلاف بجميع أشكاله ووسائله ، والتعاطي بمسئولية كاملة لتجاوز هذه الأزمة وآثارها وتغليب مصلحة الشعب اليمني الذي ينشد الأمن و الاستقرار وتوحيد الصف.

وتؤكد الدولتان على استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية و هزيمة المشروع الإيراني و دحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن .. وفي سبيل ذلك تعلن حكومتا البلدين استمرار تقديم المساعدات الإنسانية في المحافظات المحررة.