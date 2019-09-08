الاحتلال يقصف موقعين في غزّة

المصدر: غزّة - وكالات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، موقعيْن في شرق بيت حانون وشمال بيت لاهيا في قطاع غزة بالصواريخ، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقال جيش الاحتلال إنّ قواته قصفت مواقع في قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل من الجانب الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ خمس قذائف انطلقت من قطاع غزّة وسقطت في حقول. وأوضح الاحتلال أنّ طائرة ودبابة قصفتا أهدافًا في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مواقع عسكرية.

حصار

وفرضت قوات الاحتلال أمس، حصاراً مشدداً على بلدة عزون شرق قلقيلية وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخلها الرئيس على شارع قلقيلية نابلس، وكثفت من حواجزها وإجراءاتها العسكرية في محيطها بزعم طعن مستوطنين في البلدة. وادعت مصادر في الاحتلال، أنّ مستوطنين تعرضا للطعن أثناء وجودهما داخل البلدة واصفة جروح أحدهما بالخطيرة، والآخر بالطفيفة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدة، وأغلقت شارعها الرئيسي، والذي شهد انتشاراً مكثفاً لآليات وقوات الاحتلال. وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من المحال التجارية، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بها.

إلى ذلك، شيّعت جماهير غفيرة جثماني الشهيدين خالد الربعي (14 عاما)، وعلي الأشقر (17 عاما)، اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهما في المسيرات السلمية شرق قطاع غزة أول من أمس.