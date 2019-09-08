تحديد جلستين لسماع بقية الشهود في قضية البشير

المصدر: الخرطوم- البيان، وكالات

حددت المحكمة السودانية، التي تنظر قضية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أمس، جلستين لسماع بقية الشهود قبل النطق بالحكم في قضية اتهامه بالفساد المالي. واستمعت هيئة محاكمة البشير المنعقدة في معهد التدريب القضائي بالخرطوم إلى شاهدين، أحدهما ضابط بمكتب البشير، والآخر من جامعة أفريقيا العالمية، بشأن المبالغ التي ضبطت بمكتب المعزول وزعمه تصرف مؤسسات سودانية معه في هذه الأموال الموجودة خارج القنوات الرسمية.

وقررت الهيئة أن تكون الجلستان المقبلتان يومي السبت المقبل والسبت الذي يليه، لسماع شهود آخرين، أبرزهم مدير مكتبه حاتم حسن بخيت تمهيداً للنطق بالحكم في القضية.

وقال آخر مديري مكتب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة أمس إن البشير كان الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح غرفة في القصر الرئاسي تحتوي على ملايين اليوروهات.

وفي شهادته التي أدلى بها خلال محاكمة البشير بتهمة الفساد وحيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني، قال ياسر بشير إن الرئيس السابق أعطاه أكثر من عشرة ملايين يورو (11 مليون دولار) نقداً في الشهور الأخيرة من حكمه لتسليمها إلى أطراف مختلفة.

وقال المدير السابق الذي عمل مع البشير من سبتمبر 2018 وكان يتحدث كشاهد دفاع، إن الرئيس منحه ذات مرة خمسة ملايين يورو لتسليمها لعبدالرحيم حمدان دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع.

وقال ياسر بشير إن الأموال سلمت في حضور شقيق عبدالرحيم وهو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالبشير ويشغل منصب عضو مجلس السيادة الذي تشكل في اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين.

وقال ياسر بشير إن من بين الأطراف الأخرى التي تلقت الأموال وزارة الدفاع علاوة على عسكريين ومدنيين للعلاج الطبي مضيفاً إنه لم يكن يعلم بمصدر الأموال وإنه كان ينفذ الأوامر فقط.