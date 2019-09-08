الهلال الأحمر الإماراتي يدشن حملة نظافة في عدن

المصدر: عدن - ياسر اليافعي

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدخلها العاجل للمساهمة في التخفيف من معاناة اليمنيين، خصوصاً المحافظات التي تضررت من الأحداث الأخيرة جنوب اليمن. ودشّن صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة عدن، أمس، حملة نظافة شاملة لرفع المخلفات وأكوام القمامة في مديريات عدن.

حملة لـ4 أيام

وذكر مدير الرقابة والتقييم بصندوق النظافة بمحافظة عدن، خليل أحمد مقبل، أن حملة النظافة التي تموّلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تستمر لمدة أربعة أيام وتهدف لرفع أكوام القمامة التي ملأت الشوارع وأدّت لانتشار البعوض والحشرات المسببة للأمراض. وأضاف أن حملة النظافة تستهدف كافة مديريات العاصمة عدن وبدأ العمل في مديريات (الشيخ عثمان، المنصورة، والبريقة).

وتأتي حملة النظافة بعد الأحداث التي شهدتها عدن وأدّت لتوقف المرافق الخدمية ومنها عمال صندوق النظافة، وهذا ما زاد من تكدّس القمامة في الشوارع العامة.

شكر وامتنان

وعبّر يمنيون عن امتنانهم للهلال الأحمر الإماراتي على تدشين حملة النظافة التي جاءت لرفع المخلفات وأكوام القمامة من الشوارع، شاكرين الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في محافظة عدن والمحافظات المحررة على مختلف الأصعدة والمجالات.

كما شهدت شوارع مديرية زنجبار بمحافظة أبين خلال الأيام الأخيرة حملة مماثلة، تمكنت فيها السلطات في المحافظة من رفع أطنان من المخلفات وساهمت بإعادة النظافة إلى شوارع المدينة بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

يُشار إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي قامت بحملات نظافة مشابهة في العامين الماضيين استهدفت عدداً من المديريات، منها حملة «عدن تستحق» وحملة «لأجلك يا عدن كلنا عمال نظافة».