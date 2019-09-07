المؤبد لقيادات الإخوان في "اقتحام الحدود" في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالسجن المؤبد للمرشد العام للإخوان، محمد بديع، وعصام العريان وسعد الحسيني ومحمد البلتاجي و5 آخرين، في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة كل من صبحي صالح وحمدي حسن و6 آخرين بالسجن المشدد 15 عاما.

وأفادت سكاي نيوز أن محكمة جنايات القاهرة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للرئيس السابق محمد مرسي لوفاته.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في 2015 بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع ورشاد البيومي ومحيي حامد ومحمد الكتاتني وعصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد".

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 خلال ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية.