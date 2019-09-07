اتساع المعارك قرب طرابلس والميليشيات تقصف ترهونة

المصدر: بنغازي، طرابلس - وكالات

شنّت طائرات مسيرة تابعة لميليشيات طرابلس غارات جوية على مدينة ترهونة، ثاني المدن الليبية التي يسيطر عليها الجيش الليبي، وذلك رداً على تدمير الجيش مخازن للذخيرة، أعدتها الميليشيات للهجوم على مدينة ترهونة.. بالتزامن مع اتساع المعارك في محيط العاصمة طرابلس.

وفيما يبدو أن المعارك بين طرفي الصراع تتجه خلال الأيام القادمة نحو مدينة ترهونة التي تبعد نحو 90 كم جنوب شرقي العاصمة طرابلس، قال الجيش الليبي إن قواته الجوية دمرت مخازن الذخيرة التي أعدتها ميليشيات طرابلس على الحدود الشرقية لمدينة ترهونة باتجاه امسلاته، استعداداً لمهاجمة المدينة، ردّت قوات طرابلس بغارات جوية باستخدام الطيران المسير، استهدفت مناطق ومواقع حيوية على مشارف المدينة.

وفي هذا السياق، استنكر المجلس البلدي بترهونة، في بيان، «القصف الجوي الغادر ضد المدنيين الآمنين في بيوتهم في بلدية ترهونة في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس»، مشيراً إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء من قبل الميليشيات بالقصف على الأحياء السكنية». وميدانياً، بدأت ميليشيات طرابلس في تحشيد قواتها من مدينة مصراتة، نحو الضواحي الشرقية للعاصمة طرابلس القريبة من مدينة ترهونة، وقامت بتشكيل قوة جديدة، أطلقت عليها اسم «قوّة حماية ترهونة»، تمهيداً لشنّ هجوم على هذه المدينة التي تمثل مركز ثقل هام لقوات الجيش الليبي، بينما أعلنت قيادة الجيش.