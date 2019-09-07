«باليستي» حوثي يسقط في صعدة

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن التحالف العربي في اليمن أن صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية، من محافظة عمران سقط في محافظة صعدة. وأوضحت القيادة المشتركة للتحالف العربي أن الحوثيين أطلقوا الصاروخ الباليستي من مديرية ححرف سفيان في محافظة عمران.

ودأبت الميليشيا الحوثية على إطلاق صواريخ والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن التحالف العربي نجح في اعتراض غالبيتها.

وسقطت بعض المقذوفات الحوثية على منشآت مدنية وتسبب الأمر في إصابات بين المدنيين، كما حدث في صالة مطار أبها الدولي، في يونيو الماضي، الأمر الذي أثار إدانات عربية ودولية واسعة.

وأول من أمس، أعلن الناطق باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

واعترضت منظومة الجفاع الجوي للمملكة العربية السعودية لمئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية بهدف تهديد أمن المملكة تنفيذاً لأجندت إيرانية.