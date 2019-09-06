تعرف على اسماء أعضاء الحكومة السودانية الجديدة

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك "الخميس" تشكيلة أوّل حكومة في السودان منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي، بعضوية عشرين وزيراً.

وقد أعلن حمدوك 18 اسما بانتظار وزارتين لم يعلن اسمي الوزيرين المكلفين به، وهما الثروة الحيوانية والبنية التحتية والنقل.

في ما يأتي قائمة بأسماء أعضاء الحكومة الجديدة:

- وزير الدفاع: الفريق جمال عمر محمد

- وزير الداخلية: الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله

- وزير رئاسة مجلس الوزراء: عمر بشير مانيس

- وزيرة الخارجية: أسماء محمد عبد الله

- وزير العدل: نصر الدين عبد الباري

- وزير المالية والتخطيط الاقتصادي: ابراهيم أحمد البدوي

- وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي: انتصار الزين صغيرون

- وزير الاعلام والثقافة: فيصل محمد صالح

- وزير التعليم العام: محمد الأمين التوم

- وزير الصناعة والتجارة: مدني عباس مدني

- وزير الزراعة: عثمان الشريف عيسى

- وزيرة الرعاية الاجتماعية والعمل: لينه الشيخ محجوب

- وزير الشباب والرياضة: ولاء عصام البوشي

- وزير الصحة: أكرم علي التوم

- وزير الطاقة والتعدين: عادل علي ابراهيم

- وزير الري والموارد المائية: ياسر عباس

- وزير الشؤون الدينية والأوقاف: نصر الدين مفرح

- وزير الحكم المحلي: يوسف آدم الضي