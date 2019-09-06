السفير السعودي في اليمن: جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة

المصدر: البيان الإلكتروني

قال السفير السعودي في اليمن محمد بن سعيد الجابر إن جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة في بعض محافظات جنوب اليمن، مؤكداً أن اهتمام المملكة ودول التحالف منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية.

وأضاف الجابر أن المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمني في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في كل الجبهات، وأن أبناء الجنوب اليمني يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن.

وأكد السفير السعودي أن المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوخ، مشيراً إلى أن المملكة تدرك الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جده وتثمن حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء، وأن المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة.