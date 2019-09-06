البنتاغون: السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات ميليشيات الحوثي

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن ميليشيا الحوثي ترتكب الفظائع في اليمن، مؤكدا على أن السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها تلك الميليشيات.

وأشار إسبر خلال مؤتمر صحفي في لندن إلى أن البنتاغون ليس لديها حاليا أي خطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا1.

وقال المسؤول الأميركي ردا على سؤال عن وجود أي خطط لاحتجاز السفينة "نحن لا نتحدث عن الخطط، لكن حاليا ليست لدي أي خطة في مكتبي لفعل هذا الأمر" بحسب سكاي نيوز.

وفي الشأن التركي، أكد وزير الدفاع الأميركي أن تركيا لن تحصل على مقاتلات F35 الأميركية فيما تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية S400، مشيرا إلى أنها تسلك الاتجاه الخاطئ.