كريم يونس: تحاورنا مع 5084 شخصاً منذ بداية عملنا

المصدر: الجزائر- وكالات

كشفت هيئة الوساطة والحوار في الجزائر التي يترأسها كريم يونس، بصفته منسقاً وطنياً لها، تحاورها مع 5084 شخصاً منذ بداية عملها من مختلف الفئات وشرائح المجتمع.

وقال يونس خلال لقائه الجمعيات والعنصر النسوي، إن الهيئة تحاورت مع 5084 شخصاً.

وأضاف أن مصالحه تحاورت في إطار المهمة التي تتكفل بها الهيئة، للوصول إلى حلول للأزمة التي تمر بها البلاد ومحاولة تنصيب هيئة وطنية للإشراف وتنظيم الانتخابات الرئاسية، مع إدخال بعض التعديلات على القانون العضوي للانتخابات، بما يتناسب والوضع الراهن، مع 521 شاباً و331 ناشطاً حقوقياً و65 امرأة من النخبة.

وتحاورت هيئة كريم يونس أيضاً إلى جانب ذلك في إطار مهمتها، مع 51 جمعية وتنظيمات طلابية و55 جمعية محلية و17 من الحركات الشعبية والمنتديات، فضلاً عن 267 شخصاً من النخب الجامعية، هذا إلى جانب 51 طالباً جامعياً و49 آخرين من الأعيان والحكماء بمختلف الميادين والمناطق.

أما بخصوص مشاورات هيئته مع الأحزاب السياسية، فقال كريم يونس، إن الإحصاءات تشير إلى لقائه بـ23 حزباً سياسياً وأن مشاوراتها ولقاءاتها لا تزال مستمرة.