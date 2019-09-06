تفكيك خلية إرهابية في المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش تتكون من خمسة أفراد في مدينتي بركان والناضور في الشمال الشرقي للمملكة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحافي إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للإدارة العامة لمراقبة التراب المغربي أوقفت خمسة متطرفين تتراوح أعمارهم بين 27 و41 عاماً وحجزت أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء.

وأفادت بأن أفراد هذه الخلية كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات أحد فروع «داعش» بمنطقة الساحل جنوب الصحراء وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة.

وأوضحت أن زعيم هذه الخلية الإرهابية يتوفر على مؤهلات في مجال المتفجرات ومعرفة جيدة بالمواد المستخدمة في إعداد العبوات الناسفة لاستعمالها في مشاريعه التخريبية.

وقالت وزارة الداخلية إن المشتبه بهم الخمسة يخضعون للتحقيق بإشراف النيابة العامة المختصة قبل تقديمهم للمحاكمة. الرباط ـ د.ب.أ