السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا

المصدر: عواصم- وكالات

أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات سياستها الخارجية، مشددة على دعمها للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م، في وقت اعلن جايسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ،المكلف بإعداد خطة سلام لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، استقالته أمس.

وفي حين اعتبر غرينبلات في بيان أن عمله في البيت الابيض كان «امتيازا»...نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي في كلمة المملكة، التي ألقاها أمام «لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف» بالأمم المتحدة في نيويورك قوله:

إن تقارير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فضلاً عن أن تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة تؤكد إصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، واستمرارها في انتهاكات القرارات الدولية ذات الصلة، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية.

نشاط مكثف

وقال المعلمي: «نتابع بقلق التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية؛ نتيجة إمعان السلطات الإسرائيلية في هذه الممارسات الاستيطانية، التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، وتعطل الجهود الهادفة لإحلال السلام عبر بناء المستوطنات على أرض فلسطين المحتلة، وتوسيع القائم منها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهويد مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن مواصلتها للخروقات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني، والأخلاقي».

وأكد المعلمي أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة، التي تعطيها اهتماماً بالغاً، لافتاً إلى أن الفترات الأخيرة شهدت نشاطاً سياسياً ودبلوماسياً مكثفاً من المملكة لدعم الفلسطينيين في كل المناسبات المحلية أو الإقليمية أو الدولية. من جهته أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال استقباله نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في لندن أن هدف بلاده التوصل إلى حل الدولتين.

تمسك وصمود

بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة صمود وتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه مهما فعلت إسرائيل، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك لدى استقبال أبو ردينة، في رام الله مفوض العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي السويسري يوهن هالس.

67

علق الأسير المقدسي حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس، أمس، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر (67 يوماً) على التوالي، بعد رضوخ سلطات الاحتلال لمطلبه.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إنه تم الاتفاق بين محامي الهيئة ومصلحة إدارة السجون، على تحديد سقف زمني للإفراج عن الأسير حلبية.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان، إن الأسير حلبية خاض على مدار أكثر من شهر ونصف ملحمة الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وهو يدرك جيداً أن هذه المعركة قاسية وطويلة ومحفوفة بالآلام والمعاناة والعذابات والحرب النفسية التي تشنها عليه مصلحة السجون، خصوصاً أنه يعاني من ظروف صحية صعبة وأعراض مرضية خطيرة نتجت عن تعرضه لإصابات خطيرة قبل سنوات.

7

اعتقلت القوات الإسرائيلية أمس، 7 فلسطينيين من الضفة الغربية.وذكرت مصادر أن جيش الاحتلال داهم مناطق عدة واعتقل 7 فلسطينيين بدعوى الضلوع في نشاطات مقاومة للجيش والمستوطنين، واقتادت قوات الاحتلال المعتقلين لجهات مجهولة.