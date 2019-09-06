الجامعة العربية تناقش مقترح إنشاء مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية

المصدر: القاهرة- وام

استعرضت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية «الاقتصادية والاجتماعية» تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير 2019، إضافة إلى بحث مقترح إنشاء مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، في الجامعة العربية برئاسة لبنان وبمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة وهي السعودية ولبنان وموريتانيا «ترويكا القمة» والعراق وسلطنة عمان وفلسطين «ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، إضافة إلى تونس والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والأمناء العامين المساعدين للجامعة العربية.

وصرح السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، أن الاجتماع خصص لمتابعة عملية تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية وما تبقى منها، إلى جانب مناقشة توصيات اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية على مستوى كبار المسؤولين الذي تم يوم أول من أمس.

وقال، إن اللجنة ناقشت أيضاً ورقة عمل لبنانية لتنفيذ مقترح الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس القمة العربية التنموية أمام قمة بيروت التنموية «بإنشاء مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية»، مشيراً إلى الرؤية اللبنانية لكيفية تنفيذ هذه المبادرة قد طرحت أمام الاجتماع الوزاري للجنة. ورفعت اللجنة تقريراً بتوصياتها ونتائج أعمالها إلى أعمال الدورة «104» للمجلس الاقتصادي والاجتماعي علي المستوى الوزاري المنعقد الذي عقد أمس.