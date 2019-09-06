حملة قطرية إخوانية ضد القيادات الإسلامية الوسطية في أمريكا

المصدر: القاهرة - وكالات

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية، التابع لدار الإفتاء المصرية، عن حملة قطرية موسعة تقودها شخصيات إخوانية متطرفة ضد قيادات المراكز الإسلامية المعتدلة العاملة في الولايات المتحدة .

وقال المرصد، في بيان، أمس، إن هناك حملة موسعة تقودها شخصيات متطرفة عبر إحدى القنوات الإعلامية المضللة ضد المراكز المعتدلة التي تسعى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي والثقافي للمسلمين في الولايات المتحدة.

وأضاف أن فضائية الجزيرة القطرية باتت البوابة الرئيسية لشن حملات التشويه ضد كل ما يخالف رغبات ومواقف جماعة الإخوان الإرهابية. وأشار إلى أن الجماعة دأبت خلال الفترة الماضية على مهاجمة كل المؤسسات التي لا تخضع لسيطرتها في الداخل والخارج تحت مبدأ إذا لم تكن معنا فأنت عدونا.

وأوضح أن حملة التشويه تسعى إلى المغالطة في مواقف تلك المراكز والشخصيات، والابتعاد عن جوهر التحديات التي تواجه المسلمين في أوروبا، ومحاولة اختزالها في المواقف السياسية والانتخابية، في حين أن المشكلة الرئيسية للمسلمين في تلك البلدان تتمثل في الواقع الاجتماعي والثقافي الذي يعيش فيه المسلمون، وهو ما تعمل المراكز على معالجته.

وأكد المرصد أن دور المراكز الإسلامية المعتدلة في الولايات المتحدة تعدى دور الدعم المحلي للمسلمين هناك، إلى دعم قضاياهم في الخارج وفي مناطق النزاعات. وشدّد على ضرورة كشف كذب وتدليس الإخوان الإرهابية ومنصاتها ودعم الجهود التي تقودها المراكز الإسلامية في الولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة الإسلاموفوبيا والتطرف معاً.