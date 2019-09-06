غريفيث: ندعم محادثات جدة

المصدر: الرياض - البيان، وكالات

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إنه يدعم المحادثات التي تجري في جدة تحت رعاية السعودية.

وحضّ المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر»، المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية على اغتنام هذه الفرصة لتسوية الخلافات بالطرق السلمية.

وفيما أكّد القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، أنّ ذهاب قيادة المجلس إلى جدة يأتي استجابة لدعوة السعودية وتقديراً لمكانتها الرفيعة، وحرصاً على السلام وتأكيداً لموقفنا الثابت كحليف وثيق في دحر المشروع الإيراني، أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى، ديفيد شينكر، أنّ واشنطن تجري محادثات مع ميليشيا الحوثي بهدف إيجاد حل للنزاع اليمني.



