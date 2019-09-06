الأكراد يسلمون 3 أيتام يتحدرون من عائلات "داعش" إلى الحكومة النيجيرية

سلّمت الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي سوريا، أمس، ثلاثة أيتام يتحدرون من عائلات تنظيم داعش إلى الحكومة النيجيرية، في أول عملية من نوعها مع البلد الأفريقي، حسب مسؤول في الإدارة.

وقال المسؤول في هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة فنر كعيط «تم تسليم ثلاثة أطفال إلى ممثل الحكومة النيجيرية».

والأطفال اليتامى هم فتاة وصبيان من عائلة واحدة فقدوا والديهم وتتراوح أعمارهم من خمس إلى عشر سنوات.

وأشار ممثل الحكومة النيجيرية إلى أن حكومته تنظر إلى حالات أخرى. وذكر ممثل الحكومة موسى حبيب ماريكا «طلبنا من هيئة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية قائمة بأسماء النيجيريين والأفريقيين» الخاضعين لوصايتهم. وأضاف «أما بالنسبة للمقاتلين النيجيريين سوف تدرس الحكومة ذلك» في رده على سؤال حول إمكانية استعادتهم. دمشق - أ.ف.ب