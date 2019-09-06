الإمارات تدين الهجوم الإرهابي لطالبان على منطقة كابول

المصدر: وام

أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف "شاش داراك" في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وصرحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها: إن هذا الهجوم الذي تبنته حركة طالبان - وهو الثاني الذي يقع هذا الأسبوع - يمثل تصعيدا غير مقبول للعنف، وهجوما ارهابيا مروعا للمدنيين وأسرهم، وأكدت على الموقف الثابت للإمارات تجاه الإرهاب وضرورة التصدي له ورفضه من قبل كافة الشعوب والدول المتحضرة.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.