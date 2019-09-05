حمدوك يعلن تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها.

وعزا حمدوك، في مؤتمر صحافي، تأخر إعلان الحكومة السودانية، التي شملت حتى الآن 18 وزيراً، إلى الحرص على تمثيل كافة الأطياف.

وقال رئيس الوزراء بدأنا التحضير للسلام بتشكيل لجنة مصغرة بالتشاور مع المجلس السيادي وأعضاء من المجلس الوزاري مهمتها وضع إطار عام لشكل هيئة السلام وهي أولى أولويات المرحلة الانتقالية.

وأضاف: "نطمح لبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، وكذلك بناء مؤسسات الدولة" بحسب العربية.

وأكد حمدوك أنه "نلتزم بسياسة خارجية تأخذ مصلحة السودان أولاً وأخيراً وتقوم على حسن الجوار، والعمل مع الأصدقاء والأشقاء والشركاء لبناء عالم تسوده الديمقراطية وحقوق الإنسان".

تعيين إدريس الطريفي وزيرا للداخلية

تعيين الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع

تعيين فيصل محمد صالح وزيرا للإعلام

تعيين انتصار الزين وزيرة للتعليم العالي

تعيين مدني عباس وزيرا للتجارة والصناعة

تعيين محمد الأمين التوم وزيرا للتعليم

تعيين أسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية

تعيين عمر مانيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء

وقال حمدوك: تبقت وزارتان نسعى لشغلهما بوزيرين من الشرق والنيل الأزرق.