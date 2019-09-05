إلغاء "التوك توك" في مصر

المصدر: البيان الالكتروني

بعد ظهور دعوات تطالب الحكومة المصرية ومجلس النواب بإعداد قوانين من أجل إلغاء تراخيص "التوك توك" في مصر والسعي إلى إيجاد حل لها، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سيوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

من جانبه وافق وزير المالية على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيراً إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقاً، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريبا مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

يذكر ان "التوك توك" سيارة صغيرة مفتوحة تستخدم محركا صغيرا وتتميز بأنها من دون أبواب، تستخدم كسيارة أجرة رخيصة الثمن في الضواحي والمناطق الشعبية بالمدن والقرى.