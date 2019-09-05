سقطرى تُحيي يوم الوفاء للتحالف بمسيرة حاشدة

المصدر: البيان - ياسر اليافعي

خرجت صباح اليوم في مدنية حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى مسيرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء الجزيرة، وذلك ضمن يوم الوفاء للتحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده السعودية.

المسيرة جابت شوارع حديبو وهتفت للتحالف العربي ورفعت أعلام وصور رموز دولة الإمارات والسعودية، ونددوا بالحملات الإعلامية التي تستهدف دور التحالف في اليمن ضمن عاصفة الحزم، كما حيوا دور التحالف في الحرب ضد الحوثي في مكافحة الإرهاب وتطبيع الحياة.

كان الحضور النسوي في المسيرة لافتاً وكبيراً، وشاركت الآلاف من النساء في التظاهرة لأول مرة بهذا الحشد الكبير.

شارك في المسيرة شخصيات اجتماعية ومسؤولون في المحافظة ورجال قبائل سقطرى، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني في الجزيرة.

وعلى صعيد متصل وصل عشرات الآلاف من أبناء لحج وأبين والضالع إلى العاصمة عدن لإحياء مليونية الوفاء للتحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده السعودية، التي من المتوقع أن تنطلق عند الساعة الرابعة عصراً.

مدينة المكلا عاصمة حضرموت تستعد مساء اليوم أيضاً لاحتضان مليونية حاشدة وفاءً للتحالف، حيث وصلت إليها الحشود من محافظة المهرة وشبوة وباقي مناطق وادي حضرموت.