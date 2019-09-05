بوادر أزمة دبلوماسية بين الجزائر وتركيا

المصدر: الجزائر - وكالات

أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أن تركيا فرضت شروطاً جديدة لمنح تأشيرة الدخول للجزائريين، من دون أي إنذار مسبق، ولم يتم إبلاغ الجزائر بالموضوع.

وأكد الوزير أن بلاده لن تسكت، وستلجأ إلى المعاملة بالمثل في المستقبل القريب.

وقال: «بصريح العبارة، ليس لدينا ما نخسره من وراء اعتماد السلطات التركية إجراءات منح التأشيرة للجزائريين».

وذكّر بوجود استثمارات ومشاريع تركية في الجزائر، وشدد على أن بلاده «ستتعامل بالمثل مع كل الدول التي تحاول تضييق الخناق على الجزائريين في منح التأشيرة».

في وقت سابق، أعلنت السلطات التركية، من خلال شركة «توركيش آير لاينز الجزائر»، عن جملة من الشروط الجديدة لمنح التأشيرة للجزائريين. وقبل ذلك، أعلنت إلغاء التأشيرة الإلكترونية للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة.