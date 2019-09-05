الحريري: «حزب الله» مشكلة إقليمية

المصدر: بيروت - وكالات

أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن «حزب الله» يمثل مشكلة على مستوى المنطقة، وأعرب عن مخاوفه من اندلاع حرب محتملة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع CNBC الأمريكية، أمس، أشار الحريري، رداً على سؤال عن مخاوف المستثمرين الدوليين بشأن تصرفات «حزب الله» خارج سيطرة حكومة بيروت، والخوف من الثمن الذي سيدفعه لبنان على ذلك، إلى أن «حزب الله ليس مشكلة لبنانية فقط، بل إنه مشكلة إقليمية. إسرائيل تحاول تطبيق سيناريو يحمّل لبنان المسؤولية، مع ما يقوله (بنيامين) نتانياهو، وبإمكانكم تصديق ذلك إذا أردتم، لكنه يعرف والمجتمع الدولي يعرف أن ذلك ليس حقيقة. لا نوافق على هذه التصرفات. لا أوافق على تصرفات حزب الله هذه».

إقرار

في الوقت نفسه، أقر الحريري بأنه «شخص براغماتي يعرف مدى قدراته ومدى قدرات المنطقة»، لافتاً إلى أنه ليس مسؤولاً عن زيادة نفوذ «حزب الله» اليوم، وتابع: «لو كان الناس جادين في هذه المسألة لبدؤوا بفعل شيء قبل 10 أو 15 أو 20 أو 30 عاماً».

وشدد على أن «حزب الله» لا يدير الحكومة اللبنانية الحالية، لكنه كحزب سياسي يملك مقاعد في الحكومة والبرلمان، وتابع: «لا يديرون الدولة، لكنهم يسيطرون على شرارة أو حرب قد تندلع لدواعٍ إقليمية».

وذكر أنه كرئيس للوزراء، «يواجه حزب الله ليلاً ونهاراً» في هذه المسألة، ويعمل على إجراء إصلاحات لتعزيز مؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والبنك المركزي والحكومة المركزية.

حوار

وأشار إلى مبادرة الرئيس اللبناني ميشال عون بشأن إطلاق حوار استراتيجي في البلاد، بغية حماية لبنان من أي تدخلات أجنبية وحروب، لافتاً إلى أن بحث الأمور بهدوء حول طاولة الحوار يتطلب وقتاً، لكن ذلك سيعطي ثماره.

كما أكد الحريري أنه لا يتعاطف مع أي مؤسسات مالية تدير تعاملات مع «حزب الله» في مخالفة للمعايير الأوروبية والأمريكية، موضحاً أنه آسف إزاء فرض الولايات المتحدة عقوبات على جهات لبنانية في هذه المسألة، لكن على تلك المؤسسات إدراك تداعيات تصرفاتها.