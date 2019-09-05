قرقاش: الأولوية وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي

المصدر: دبي، عدن- البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، وعبر عن ثقته وتفاؤله بنجاح اجتماع جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وكتب معاليه في تغريدة: «نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي». وأضاف معاليه: «وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للملكة العربية السعودية الشقيقة على قيادة التحالف سياسياً وعسكرياً بحرص وحنكة واقتدار». وأول من أمس، وصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مدينة جدة السعودية، من أجل التشاور مع الحكومة اليمنية لحل الوضع في جنوب البلاد.

التضليل الحوثي

في الأثناء، تحاول ميليشيا الحوثي الإيرانية اتباع طرق ملتوية وتضليلية للإيهام بوجود خلافات داخل التحالف العربي في اليمن. ومن هذه الأساليب الرخيصة توجيه الكلام لدولة محددة في كل خطاب من خطابات الحوثي. وقالت مصادر مطّلعة إن هذا الأسلوب «دليل إفلاس وطريقة فاشلة لإيجاد شرخ في التحالف». وأضافت المصادر أن الحوثيين حاولوا مراراً وتكراراً شق صف دول التحالف وجميع محاولاتهم لم تفلح.

سواء كان مصدر التضليل من الحوثي أو جناحهم الآخر (القطري الإخواني)، فإن التحالف العربي بقيادة السعودية، جاء لمنع التغلغل الإيراني، ولَم يأتِ نتيجة مطامع مزعومة تنسجها الغرف الإعلامية المظلمة القطرية الإخوانية.

وأضافت المصادر أن دولة الإمارات دخلت ضمن تحالف تقوده المملكة ومحاولات شق الصف السعودي الإماراتي محاولات بائسة ويائسة، مؤكدة أن العلاقة الاستراتيجية التي تربط المملكة والإمارات علاقة ثابتة وراسخة وأكبر من أن يمسها الحوثي أو غيره. وأوضحت المصادر أن التحالف العربي بقيادة المملكة صلب وقوي وحجر أساس لاستقرار المنطقة ووقف التغلغل الخارجي فيها، وأن العلاقات السعودية الإماراتية مترسخة، تعززها عرى المصير والأخوة والثوابت المشتركة.