مصر تجدّد حبس أفراد «خلية الإخوان» المرحّلين من الكويت

المصدر: القاهرة - وكالات

جدّدت السلطات المصرية، أمس، حبس ثمانية متهمين من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المرحلين من الكويت إلى مصر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أن التحقيقات ستستمر مع هؤلاء بشأن اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أُسّست خلافاً لأحكام القانون والدستور.

ونسبت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون. وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت، في يوليو الماضي، أنها ألقت القبض على خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم الإخوان في مصر.

وأقر أعضاء الخلية خلال التحقيق معهم بتنفيذ عمليات إرهابية في أماكن عدة، استهدفت تقويض الأمن في مصر، وأن المتهمين يحملون الجنسية المصرية وينتمون إلى الإخوان، وهم مطلوبون للسلطات المصرية.

وأفراد الخلية كانوا مدرجين على قوائم الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وجرى التنسيق بين القاهرة والكويت لتسليمهم بعدما دخلوا الأخيرة بجوازات سفر مزورة، قبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول. وتقول السلطات المصرية إنّ مزيداً من التنسيق سيتم بينها وبعض الدول العربية خلال الفترة المقبلة لملاحقة الإرهابيين الهاربين.