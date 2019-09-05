المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الجيش المصري، أمس، توقيف 217 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة خلال شهر على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد. جاء ذلك في بيان للناطق باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، عن جهود قوات حرس الحدود خلال أغسطس الماضي. وأوضح أنه تم ضبط 2 قاذف آر بي جي وبندقية قناصة وبندقيتين آليتين وآلاف من الطلقات مختلفة الأعيرة، والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ217 فرداً من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. كما تم التحفظ على 76 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، والقبض على 58 فرداً من المهربين والخارجين عن القانون. وأشار إلى أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

وأعلن الجيش المصري، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إحباط العديد من محاولات الهجرة غير النظامية، وتوقيف الآلاف ممن كانوا في طريقهم نحو دول أوروبية انطلاقاً من سواحل البلاد.