عباس يؤكد ضرورة حشد الدعم المالي لـ«أونروا»

المصدر: رام الله - وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة العمل على إنجاح الاجتماع المزمع عقده في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 من الشهر الجاري لحشد الدعم المالي الدولي لسد العجز في موازنة «الأونروا».

وشدد الرئيس عباس، خلال استقبال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» بيير كرينبول، بمقر الرئاسة في رام الله، أمس، على «أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة، التي يجب عدم المساس بها وتقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من أبناء شعبنا سواء داخل فلسطين أو في دول الشتات».

بدوره، أطلع المفوض العام للأونروا، الرئيس عباس، على سير العمل في الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الوكالة خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين ودول الجوار.

وأكد كرينبول استمرار الوكالة القيام بأعمالها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، رغم كل العجز الذي تواجهه نتيجة الضغوط المتعددة، على أمل أن يتم حشد الدعم الدولي لسداد هذا العجز.

هذا، وأفادت القناة الإسرائيلية الثانية أن إسرائيل وسويسرا ستتعاونان بهدف إيجاد بديل مناسب لنشاط «أونروا». وذكرت أنه تمت مناقشة ذلك خلال زيارة وزير الخارجية إسرائيل كاتس إلى سويسرا، حيث اجتمع كاتس خلال الزيارة مع وزير الخارجية السويسري إيغينتسيو كاسيس والرئيس السويسري أولي ماورا. وطرح كاتس خلال الاجتماعات الحاجة إلى إيجاد بديل لـ«أونروا»، التي برأيه تخلد مكانة اللجوء الفلسطينية، والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والمطالبة الفلسطينية بـ«حق العودة».