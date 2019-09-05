توجّه فلسطيني لإحباط تسجيل مواليد القدس الأمريكيين

المصدر: رام الله - د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، أنها تدرس اللجوء إلى المحاكم الأمريكية ضد التوجه الأمريكي لتسجيل مواليد القدس الأمريكيين. وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن محاولات جرت في السابق للقيام بهذه الخطوة، إلا أن المحكمة الأمريكية منعت تطبيقها.

واعتبرت الوزارة أن مجرد التفكير بهذا الاتجاه هو خرق فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومحاولة لترجمة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشؤوم، بشأن القدس ونقل سفارة بلاده إليها، إضافة لكونه يعبر عن عمق الانحياز للاحتلال الإسرائيلي وسياساته.

وأكدت الوزارة في بيانها، رفضها المطلق لهذه الخطوة واعتبرتها إمعاناً من قبل إدارة ترامب في معاداة الشعب الفلسطيني، وتقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.