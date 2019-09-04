محمد يوسف: زيارة إسلام آباد تؤكد متانة العلاقات السعودية الإماراتية

المصدر: البيان الالكتروني

أكد الكاتب والصحافي الإماراتي محمد يوسف في مداخلة تلفزيونية عن دلالات زيارة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، و، إلى باكستان، توجه رسالة مفادها أن السعودية والإمارات كيان واحد وتسعيان الى تعزيز السلام والأمن في المنطقة والإقليم على حد سواء.

وقال يوسف إن هذه الزيارة تدل على أن علاقات السعودية والامارات راسخة وقوية وان التنسيق الكبير في العلاقات الدولية الخارجية لا يقتصر فقط على قضية اليمن أو مقاطعة قطر وإنما يشمل العلاقات الدولية، بالإضافة إلى جهود البلدين في نزع فتيل الأزمة بين باكستان والهند حيث تمثل الدولتان بعداً استراتيجيا وأي توتر بين البلدين يؤثر على المنطقة برمتها.