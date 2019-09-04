جهود سعودية إماراتية لتهدئة التوتر بين باكستان والهند

المصدر: إسلام أباد - وكالات

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أهمية خاصة في الوضع الحالي.

وأضاف عمران خان، خلال لقائه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في إسلام أباد، أن المملكة العربية السعودية والإمارات ستبقيان على اتصال لتعزيز السلام والأمن.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود السعودية الإماراتية لتهدئة التوتر بين باكستان والهند، على خلفية أزمة كشمير. ورحّبت باكستان بالزيارة، مؤكدة أن إسلام أباد حريصة على التشاور مع الرياض وأبوظبي حول المستجدات في المنطقة وتخفيف حدة التوتر مع نيودلهي بسبب الأزمة الكشميرية.

وأكد وزيرا خارجية السعودية والإمارات التزامهما بالعلاقات الاستراتيجية مع باكستان، لافتين إلى أن لإسلام أباد دوراً حيوياً في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

والأربعاء، وصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وكان في مقدمة مستقبليهما في قاعدة نور خان الجوية قرب إسلام أباد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي وعدد من كبار المسؤولين.

وتستمر زيارة الوزيرين إلى باكستان يوماً واحداً، وشمل جدول الزيارة لقاءات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية شاه محمود قرشي.

وطبقاً للسفارة السعودية في إسلام أباد، فإن الزيارة ستبحث عمق العلاقات بين السعودية والإمارات من جهة وباكستان من جهة أخرى، إلى جانب الوضع في المنطقة.

ومن المقرر أن يجري الوزيران محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الباكستانيين تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والمستجدات حول كشمير.

وذكرت مصادر لصحيفة عكاظ السعودية، أن الجبير وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سيجريان مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وقائد أركان الجيش الفريق أول قمر باجوا ووزير الخارجية شاه محمود قريشي.

وأضافت المصادر أن المباحثات سوف تتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الـ3، ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، والمستجدات على الساحة الكشميرية.

وبحسب الصحيفة، تأتي الزيارة بهدف تقوية التنسيق والتعاون في المجالات السياسية، فضلاً عن بحث تخفيف حدة التوتر والسعي للتهدئة بين الهند والباكستان إلى جانب الأوضاع في أفغانستان.