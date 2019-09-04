حزمة مساعدات إماراتية لإغاثة اليمن

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

واصلت دولة الإمارات جهودها الإنسانية في اليمن، والتي تشمل جميع القطاعات. وكثفت عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي.

وذلك في إطار برنامج الاستجابة الطارئة لمواجهة موسم انتشار الأوبئة، مقدمة الدفعة الثالثة لتزويد المستشفيات الحكومية والوحدات والمراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. في وقت افتتح محافظة الضالع اللواء علي صالح مشروع بئر بمنطقة الوعرة والتي تم تأهيلها بدعم إماراتي، ويستفيد منها ما لا يقل عن 60 ألف شخص من سكان المنطقة.

بالتزامن، سيرت هيئة الهلال الأحمر قافلة إغاثة تحوي مساعدات غذائية إلى سكان زنجبار، عاصمة محافظة أبين، شملت ألف سلة غذائية تم توزيعها على سكان مدينة زنجبار وأحيائها، وسيستفيد منها قرابة 7 آلاف شخص.