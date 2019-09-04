مستوطنون يستولون على أراضٍ غرب بيت لحم

المصدر: رام الله - وكالات

استولى مستوطنون من عتاة التطرف على أراضٍ قرب بيت جالا في الضفة الغربية المحتلة. ونصب المستوطنون بيتاٍ متنقلاً «كرفان»، في منطقة المخرور من أراضي بيت جالا غرب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن الأرض التي وضع عليها «الكرفان» تم الاستيلاء عليها دون سابق إنذار، وتبلغ مساحتها أربعة دونمات، وتعود للمواطن سابا إسكندر.

وأضافت أنه تم إحاطة الأرض بأسلاك شائكة، إضافة إلى إحضار مولّد وبعض الأجهزة الكهربائية، مشيرة إلى أن المستوطنين منعوا الصحفيين من دخول المنطقة. واعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينياً من محافظات الضفة بدعوى مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال.