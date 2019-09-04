وسم «#غدر_4 سبتمبر» يفضح الخيانة

المصدر: دبي - البيان

عبر مغردون خليجيون وعرب عن تضامنهم مع ضحايا الغدر الحوثي الإخواني، في 4 سبتمبر 2015، حيث تحل اليوم الذكرى الرابعة لاستشهاد كوكبة من أبطال التحالف العربي في اليمن، امتزجت فيها دماء جنود الإمارات والسعودية والبحرين واليمن.

وأطلق مغردون هاشتاغ «#غدر_4سبتمبر»، حيث تفاعل معه آلاف المغردين، بأشكال مختلفة، سواء عبر كتابة أفكار وانطباعات عن واقعة الغدر أو إرفاق مقاطع فيديو توضح إنجازات التحالف في اليمن، ورسوخ التحالف الإماراتي السعودي ضد الطامعين في المنطقة.

وتصدر وسم «#غدر_4سبتمبر»، المركز الأول في قائمة تريند الإمارات، حيث حقق عدد مشاهدات تزيد على 45 مليون مشاهدة حول العالم حتى مساء أمس.

وكتب مغرد خليجي: «غدر 4 سبتمبر كان نتيجة خيانة قطر وتواطئها مع الحوثي بعد أن راهن عليه تنظيم الحمدين الإرهابي لتقويض أمن السعودية والمنطقة وتصدير الإرهاب من خلاله وبالتعاون مع الإصلاح ذراع الإخونجية في اليمن الذي انصدم بحزم وعزم التحالف جنداً وقادة».

وأضاف مغرد آخر أن «ذكرى #غدر_4سبتمبر تؤكد لنا ألّا أمان لأولئك الخونة الذين غدروا بكل خسة ودناءة بأرواح شهداء #التحالف_العربي الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة صدا لعدوان #الحوثي على #اليمن».

وكتب آخر: «شجاعة جنود التحالف الأبطال من السعودية والإمارات والبحرين واليمن قابلتها طعنات الخيانة في #غدر_4 سبتمبر. ورغم ذلك تواصلت تضحيات الجنود البواسل نصرة للأشقاء ودفاعاً عن الحق».

وكتب مغرد: «حادثة صافر التي استشهد فيها 45 جندياً إماراتياً و10 سعوديين و5 بحرينيين في عملية غادرة من المخابرات القطرية وتنسيق مع جماعة الإصلاح الإخونجية وميليشيا الحوثي في اليمن».

وكتب مغرد آخر: «حادثة سيخلدها التاريخ لأجيال بعد أجيال، ولن يذهب دم الشهداء هدر والأيام بيننا». وأضاف حساب آخر: «في ذكرى 4 سبتمبر لا يمكننا أن نتذكر إلا خيانة #قطر للبلاد وتحالفها مع الإخوان في قتل أبناء التحالف».

وشهدت تغريدات عديدة تفاعلاً وإعادة تغريد بسبب ملامستها وجدان أبناء المنطقة ودقة توصيف الغدر، مثل: «غدر_4 سبتمبر يوم ابيضت فيه وجوه الشجعان.. واسودّت فيه وجوه أهل الغدر والهوان.. اللهم ارحم شهداء وطننا الأبرار». وأن ما حدث من مؤامرة يوم 4 سبتمبر ضد التحالف العربي من القوى الإخوانية أكبر دليل والشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن اليمن أكبر دليل، يعرّفنا من حلفائنا ومن أعداؤنا.