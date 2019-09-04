الصفدي: أمن الإمارات والسعودية من أمن الأردن

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أمس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث تطورات الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يعيد لليمن أمنه واستقراره، مؤكداً إدانته لاستهداف السعودية، مشدداً على أن أمن السعودية وأمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء من أمن الأردن، في وقت واصلت اللجنة المشتركة الإماراتية السعودية جهودها لإعادة الاستقرار إلى مختلف المحافظات الجنوبية.. بالتزامن تقترب أطراف الشرعية من الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد وصول وفد المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جدة مساء أمس، تمهيداً للشروع في الحوار الذي دعت له المملكة العربية السعودية.

وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بعد لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لبحث جهود حل الأزمة اليمنية، على أهمية تطبيق اتفاق استوكهولم والحديدة، من أجل الوصول إلى حل سياسي.

وأكد أن تطبيق اتفاقية الحديدة يشكل خطوات مهمة نحو الحل السياسي الذي يعيد الأمن والاستقرار لليمن، وشدد الطرفان، بحسب ما أوردت وزارة الخارجية الأردنية على حسابها في تويتر، على ضرورة إنهاء التصعيد في عدن، عبر مبادرة الحوار الذي دعت له المملكة العربية السعودية.

وأوضح الصفدي أن استمرار الصراع في اليمن لن يقود إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار.

كما أكد أن الأردن يدين أي استهداف للسعودية، مشدداً على أن أمن السعودية والإمارات جزء لا يتجزأ من أمن الأردن.

في الأثناء وصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن إلى مدينة جدة، أمس، من أجل استئناف المباحثات في حوار جدة الذي ترعاه السعودية.