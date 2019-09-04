بارزاني: ظهور داعش ما زال قائماً

المصدر: بغداد ـ البيان

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس، أن العوامل التي أدت إلى ظهور تنظيم داعش في العراق لا تزال قائمة.

وقال خلال لقائه وفداً عسكرياً أمريكياً رفيعاً بقيادة قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال لاكامرا، بحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم، إن الاجتماع «تناول بحث الوضع الأمني في العراق والمنطقة، حيث أشار الجنرال لاكامرا إلى أهمية التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لمواجهة خطر تنظيم داعش».

وقال الجنرال لاكامرا، بحسب البيان، إن «خلايا تنظيم داعش بدأت بإعادة تنظيم صفوفها مجدداً، وقامت بشن عمليات في عدد من المناطق العراقية.