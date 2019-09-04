الدفاعات السعودية تدمر «مسيّرة» و3 صواريخ باليستية حوثية

المصدر: عدن - البيان

أحكمت قوات الحكومة اليمنية بدعم وإسناد من قوات التحالف السيطرة على مدينة حرض الحدودية وقطع خطوط إمدادات الميليشيا القادمة من محافظتي حجة وصعدة، في وقت اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، 3 صواريخ باليستية في سماء نجران أطلقتها الميليشيا الحوثية، فيما أسقطت طائرة من دون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي من (عمران) باتجاه أراضي المملكة.

ووفق مصادر عسكرية فإن القوات اليمنية المسنودة بقوات التحالف ومقاتلاته أحرزت تقدماً نوعياً في جبهة «حرض» الواقعة على الحدود مع السعودية، ووصلت إلى ‬ المثلث الواقع على مشارف المدينة ولم يتبقى سوى تطهير جيوب ‫الميليشيا المدعومة من إيران.

ووفقاً لهذه المصادر فإن إحكام السيطرة على مدينة «‫حرض»‬ الحدودية بمحافظة«حجة» يشكل إنجازاً كبيراً للجيش الوطني وضربة قاسية للميليشيا التي استماتت في الحفاظ عليها، لأن السيطرة عليها ستؤدي إلى قطع آخر شريان لإمداداتها من محافظتي«صعدة» وحجة.

كما أن تحرير «حرض» يفتح الباب أمام الجيش الوطني لإحكام السيطرة على مديرية مستباء وعبس وإطباق الحصار على منطقة مران مسقط رأس قادة الميليشيا. كما سيؤمن إعادة فتح منفذ حرض الحدودي المهم مع المملكة.

وفي السياق اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، أمس، 3 صواريخ باليستية في سماء نجران أطلقتها الميليشيا الحوثية، وفق ما نقلته قناة «العربية» عن مصادر لم تسمها. وأسقطت الدفاعات السعودية أمس طائرة من دون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثية الانقلابية من (عمران) باتجاه المملكة.